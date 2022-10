Jefferies senkt Ziel für Holcim auf 44,50 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Holcim von 45,30 auf 44,50 Schweizer Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine gute Preisentwicklung sollte weiterhin schwächere Absätze sowie die steigenden Kosten bei dem schweizerischen Baustoffhersteller kompensieren, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsaussichten für das vergleichbare operative Ergebnis (Ebit) hielten sich so aber gleichwohl in Grenzen. Die Aktie erscheine günstig bewertet. Das Kurspotenzial hänge aber von einem guten Timing bei vernünftig bewerteten Zukäufen ab./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 14:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.