Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 35,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 37,00 auf 35,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 27. April anstehenden Zahlen sollten belegen, dass der Kochboxenlieferant ein hartes Quartal hinter sich habe, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Überraschen sollte das aber nicht, nachdem das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag am 23. März einen schwachen Ausblick gegeben habe. Patulea revidierte seine Schätzungen leicht nach unten. Die Aktie sei derweil günstig bewertet, da sie die jüngste allgemeine Erholung im Tech-Sektor nicht mitgemacht habe./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 09:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 09:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.