Jefferies senkt Ziel für H&M auf 105 schwedische Kronen - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 130 auf 105 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die in die Höhe schnellenden Gaspreise in Europa schmälerten die Kaufkraft der Verbraucher, dies dürfte im dritten Quartal den Umsatz der schwedischen Textilkette belasten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) 2022/23 deutlich./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 07:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 07:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.