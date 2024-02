Jefferies senkt Ziel für Glencore auf 450 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 560 auf 450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dem Rohstoffhändler und Bergbaukonzern mangele es aktuell an überschüssigem Cashflow, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bedeute zwar gedämpfte Kapitalerträge für die nächsten 12 bis 18 Monate. Danach jedoch dürften beträchtliche Kapitalerträge die Aktien antreiben./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 18:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 18:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.