Jefferies senkt Ziel für Generali auf 15 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 18,50 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Halbjahreszahlen positiv überrascht hätten, sollten auch die steigende Verschuldung und die politische Instabilität des italienischen Versicherers nun in der Bewertung berücksichtigt werden, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines risikoreicheren Produktmixes werde die Aktie immer noch mit einem Aufschlag zur Konkurrenz gehandelt./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 06:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.