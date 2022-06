Jefferies senkt Ziel für Flatexdegiro auf 18 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 33 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen zum Kundenwachstum und den Gewinnen an. Der Experte berücksichtigt damit die jüngst verlangsamte Geschäftstätigkeit beim Online-Broker sowie die größeren Marktunsicherheiten. Der Gegenwind sei allerdings größtenteils bereits eingepreist. Langfristig bleibe die Wachstumsstory intakt, daher bleibe es beim Kauf-Votum./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 15:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.