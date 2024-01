Jefferies senkt Ziel für Evotec auf 28 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evotec von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum Risiko des überraschenden Ausscheidens von Vorstandschef Werner Lanthaler, dessen Aktiengeschäften und zur Frage, ob dies ein systemisches Versagen des Wirkstoffforschers gewesen sei, nehme er keine Stellung, erhöhe aber seine Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten, begründete Analyst Peter Welford das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Evotec aber weiterhin auf einem starken Wachstumspfad mit einer überzeugenden Bewertung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 14:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.