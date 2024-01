Jefferies senkt Ziel für Evonik auf 18 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 18,30 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern bis 2026 um im Schnitt 7 Prozent. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 dürfte Evonik von einem etwas stärkeren Methioninpreis profitieren, schrieb er. Die Nachhaltigkeit dessen sei aber fraglich. Zudem sei der Rest der Unternehmensgruppe von einer schwachen Endmarktnachfrage betroffen, was sich auch im weiteren Jahresverlauf nur geringfügig ändern dürfte./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 10:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 10:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.