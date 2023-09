Jefferies senkt Ziel für Diageo auf 3500 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 3600 auf 3500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Boom der Corona-Pandemie gebe es erste Anzeichen eines rückläufigen Absatzes von Tequila, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spirituosenhersteller könne vor diesem Hintergrund Lehren aus dem Wodka-Zyklus ziehen. So habe der Markteintritt von Tito's vor zehn Jahren nicht das Ende des Zyklus markiert, jedoch zu einer langsameren Aufwärtsbewegung geführt, da Premiummarken wie Grey Goose und Kettle One dem Experten zufolge zu stagnieren begannen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 14:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.