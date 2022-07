Jefferies senkt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'

Finanztrends Video zu Deutsche Beteiligungs AG



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 47 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Mills reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft und trug damit dem gesenkten Jahresausblick Rechnung. Er sieht die Aktie zwar weiterhin als werthaltig an, befürchtet aber kurzfristig Druck auf die Entwicklung des Portfolios./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2022 / 18:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2022 / 18:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.