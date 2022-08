Jefferies senkt Ziel für Dermapharm auf 75 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 107 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse und einige Kollegen zogen in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie zu mittelgroßen Werten aus dem deutschsprachigen Raum ein Fazit der Berichtssaison zum Halbjahr. Angesichts der sich abzeichnenden Rezessionsrisiken sowie der stark gestiegenen Fremdkapitalkosten nehmen sie eine generell vorsichtigere Haltung ein. Bei Dermapharm wurde außerdem auf mehr Unsicherheit rund um die Biontech-Kooperation verwiesen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 15:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.