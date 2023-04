Jefferies senkt Ziel für CRH auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH vor Quartalszahlen von 60,70 auf 60,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Präzisere Details über das Wie und Wann einer Erstnotierung in den USA und mögliche erste Hinweise zu den Aussichten auf das erste Halbjahr 2023 könnten widersprüchliche und zwiespältige Implikationen für den Aktienkurs mit sich bringen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 10:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 13:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.