Jefferies senkt Ziel für Brenntag auf 71 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers etwas nach unten. Auch nach der Senkung des oberen Endes der Prognosespanne für den operativen Gewinn gebe es weiterhin Ertragsrisiken. Seine Befürchtungen bezögen sich unter anderem auf die schwachen Geschäftszahlen aller vor- und nachgelagerten Chemieproduzenten im zweiten Jahresviertel, wobei viele keine spürbare Erholung der Nachfrage bis in den Juli hinein sähen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 12:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 12:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.