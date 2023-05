Jefferies senkt Ziel für Biontech auf 125 Dollar - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum ersten Quartal von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wahrscheinlich wegen Regierungsaufträgen habe der Impfstoffhersteller beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht aber blieben Fragen. So sei unklar, ob Biontech sein Produktangebot außerhalb der Onkologie diversifizieren könne./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 11:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 11:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.