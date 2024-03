Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 29 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 37 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurszielkürzung reflektiere sinkende Schätzungen für die nächsten Jahre, aber auch die Wieder-Berücksichtigung eines Konglomeratsabschlags in seinem Bewertungsmodell, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bislang sei eine Aufspaltung berücksichtigt worden, der der Chemie- und Pharmakonzern am Dienstag jedoch vorerst eine Absage erteilte./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 12:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.