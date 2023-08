Jefferies senkt Ziel für Basler auf 15 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anhaltende Nachfrageschwäche und die gedämpften Investitionen der Kunden in den wichtigsten vertikalen Märkten hätten bei dem Bildverarbeitungsspezialisten zur zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr geführt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe bei seiner vorsichtigen Haltung, bis mehr Klarheit über die Fortschritte bei der Umstrukturierung und der Auftragsdynamik bestehe./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.