Jefferies senkt Ziel für BNP Paribas auf 89 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einem trüben dritten Quartal für die französischen Banken. Sie erwartet, dass die Erträge aus dem französischen Privatkundengeschäft unter Druck bleiben. Außerdem sollte sich eine geringe Volatilität an den Finanzmärkten negativ auf die Handelserträge ausgewirkt haben. Die beste Ausgangslage für das Quartal habe die Credit Agricole, die schlechteste die Societe Generale./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 09:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.