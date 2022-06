Jefferies senkt Ziel für BASF auf 60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan erwartet für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von knapp 2,2 Milliarden Euro und liegt damit eigenen Angaben zufolge über dem Marktkonsens, wie er in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Wichtiger als die Zahlen seien aber die Aussagen zu Auswirkungen des Gas- und Rohstoffmangels auf die Geschäftstätigkeit sowie zu einem möglichen Nachfragerückgang aufgrund einer Rezession in Europa. Das Kursziel passte er an die jüngste Branchenbewertung an./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.