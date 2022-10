Jefferies senkt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 125 Dollar - 'Buy'

Finanztrends Video zu Alphabet A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 130 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Werbeeinnahmen des Internetkonzerns hätten die Markterwartungen verfehlt aufgrund des starken Dollar und nachlassender Werbeausgaben der Unternehmen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Gegenwind dürfte im Schlussquartal noch zunehmen. Ein Lichtblick sei das Cloud-Geschäft gewesen. Der Personalaufbau laste indes weiterhin auf den Margen. Für Investoren, die über die kommende Rezession hinaus schauten, sei die Bewertung derzeit attraktiv./ajx/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 22:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.