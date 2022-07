Jefferies senkt Ziel für Allianz SE auf 240 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 255 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett überarbeitete vor den nahenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Versicherer, um den Kosten der Marktvolatilität Rechnung zu tragen. Die steigenden Zinsen seien zwar positiv für das Anlageergebnis und die Verbindlichkeiten, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Geänderte Bilanzierungsanforderungen würden die Schwankungsanfälligkeit der Vermögenswerte aber bald stärker in den Fokus rücken als den Nutzen für die Verschuldung./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 16:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.