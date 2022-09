Jefferies senkt Ziel für Akzo Nobel auf 77 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 81 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Chemiekonzerns. Die anhaltende Schwäche in der Baubranche und der Abbau von Lagerbeständen lasteten kurzfristig auf der Entwicklung der Volumina./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 11:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.