Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 758 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 850 auf 758 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zunehmenden Bedenken hinsichtlich des konjunkturellen Hintergrunds im Jahr 2024 seien nur wenige Kurstreiber für die Zahlungsabwickler erkennbar, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für Adyen für die Jahre 2023 und 2024 reduziert. Entgegen der allgemeinen Anlegermeinung glaube er aber an die langfristigen Anlagemöglichkeiten im europäischen Zahlungsverkehr./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 01:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2023 / 12:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.