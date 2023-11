Jefferies senkt Totalenergies auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 69 auf 65 Euro gesenkt. Dem niedrigeren Kursziel lägen aktualisierte Schätzungen für Öl- und Gaspreise zugrunde, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei einigen Gaspreisen beliefen sich die Senkungen für die Jahre 2024 und 2025 im Schnitt auf ein Drittel./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 17:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 19:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.