Jefferies senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfeiffer Vacuum von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 133 auf 140 Euro angehoben. Analyst Martin Comtesse begründete sein neues Votum für die Aktie des Vakuumpumpenherstellers mit dem sich abzeichnenden Nachfragerückgang. Aufgrund der schwächeren operativen Kennzahlen dürfte Pfeiffer mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt werden, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.