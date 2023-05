Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 12 Euro belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert, um aus Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Energiewende Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Spanier punkteten mit einer umfangreichen Produkt-Pipeline im Bereich Erneuerbare Energien und einer gut vorhersagbaren Geschäftsentwicklung im Netzsegment, sodass die Risiken für den Ausblick begrenzt seien. Die Aktie sei allerdings schon hoch bewertet und werde nur noch knapp unter dem Kurziel gehandelt, begründete Farman das neue Anlagevotum./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 12:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.