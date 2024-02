Jefferies senkt Enel auf 'Hold' - Ziel runter auf 6,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Das neue Management habe auf dem Kapitalmarkttag einen vernünftigen Geschäftsplan präsentiert mit einer attraktiven Dividende, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung über 2024 hinaus überzeuge ihn aber vor dem Hintergrund rasch fallender europäischer Strompreise weniger. Kurzfristig sieht er keine Treiber für eine bedeutendere Kurssteigerung./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 15:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.