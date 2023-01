Jefferies senkt Drägerwerk auf 'Underperform' - Ziel 36 Euro

Finanztrends Video zu Drägerwerk Vz



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 36 Euro gesenkt. Aufgrund des drohenden konjunkturellen Gegenwinds und anhaltender Lieferengpässe sehe er zunehmende Risiken für eine kurzfristige Erholung des Medizintechnik-Unternehmens, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet aufgrund des gestiegenen Kostendrucks mit einem enttäuschenden vierten Quartal und kürzte seine Ergebnisprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2022 um gut die Hälfte./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 15:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.