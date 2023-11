Jefferies senkt Bayer auf 'Hold' und Ziel auf 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 37 Euro gesenkt. Der Stop der wichtigsten Testreihe von Asundexian mache Veräußerungen notwendig, schrieb Analyst Charlie Bentley am Montagabend nach den schlechten Nachrichten zum Gerinnungshemmer. Strategisch gewinne man damit lediglich Zeit, aber nicht ausreichend Mittel, um das Pharmaproblem mit der Patentklippe zu lösen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 18:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.