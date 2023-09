Jefferies nimmt Beiersdorf in 'Franchise Picks'-Empfehlungsliste

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf in seine "Franchise Picks"-Empfehlungsliste mit besonders überzeugenden Kaufideen aufgenommen. Zudem hob Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterherstellers von 140 auf 152 Euro an und beließ die Einstufung auf "Buy". Der Lohn der Trendwende bei Beiersdorf werde zunehmend sichtbar und der mittelfristige Ausblick sei optimistisch. Doch trotz der Sorgen von Investoren, dass die guten Nachrichten schon vollständig eingepreist sind, sieht Wylenzek immer noch Luft nach oben. Ihre Ergebnisprognosen (EPS) hat sie über die Konsensschätzungen hinaus angehoben./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 08:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.