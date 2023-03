Jefferies lässt Pfeiffer Vacuum auf 'Underperform'; Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfeiffer Vacuum mit Blick auf das Barabfindungsangebot von Hauptaktionär Pangea an die Minderheitsaktionäre auf "Underperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die gebotenen rund 133 Euro je Aktie erschienen enttäuschend, da sowohl der fundamentale Wert als auch der aktuelle Kurs darüber lägen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die Pfeiffer-Mutter Busch, die hinter Pangea steht, ihren sehr geduldigen Ansatz zur Übernahme der restlichen Anteile an dem Vakuumpumpenhersteller beibehalten wird. Die geplanten hohen Investitionen und der Gegenwind bei der Nachfrage aus dem Halbleitersektor ließen andere Titel attraktiver erscheinen./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 14:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 14:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.