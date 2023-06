Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 850 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Auf einer Branchenveranstaltung hätten etliche Unternehmen Medikamente zur Gewichtsreduktion vorgestellt, wobei der Insulinhersteller für sein neues Medikament Cagrisema abermals beeindruckende Studiendaten vorgelegt habe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich in diesem Bereich bis 2030 ein immer intensiverer Wettbewerb entwickeln. Zudem seien sich die Experten weitgehend einig, dass Mounjaro von Konkurrent Eli Lilly im Vergleich zu Novo Nordisks Wegovy deutlichere Gewichtsverluste und einen stärkeren Rückgang des Blutzuckerspiegels vorweisen könne./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 01:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.