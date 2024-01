Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 465 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 465 dänischen Kronen belassen. Die Umsätze und Gewinne des Phamaherstellers lägen über den Erwartungen, hätten aber beim wichtigen Abnehmmittel Wegovy wie schon zu erwarten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erste Ausblick auf 2024 sehe weitgehend erwartungsgemäß aus./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 02:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.