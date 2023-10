Jefferies lässt Novo Nordisk auf 'Underperform' - Ziel 425 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk trotz positiver Unternehmensnachrichten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 425 dänischen Kronen belassen. Die Quartals-Eckdaten und der dank des Medikaments Ozempic erneut angehobene Ausblick seien angesichts der Verschreibungstrends in den USA eine positive Überraschung für ihn, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die derzeitige Bewertung des Pharmaherstellers spiegele aber schon ein Übertreffen der Gewinnerwartungen sowie ein beeindruckendes Wachstum wider. Längerfristig betrachtet falle es ihm schwer, einen weiteren Kursanstieg zu begründen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 09:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.