Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 96,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials vor den am 10. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96,90 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die starke Preisentwicklung des Vorjahres in das neue Jahr hinein habe übertragen werden können. Dies, zusammen mit leicht erreichbaren Zahlen aus dem Vorjahr, dürfte zu einem starken operativen Ergebnis im ersten Quartal geführt haben. Zwar habe der Baustoffhersteller signalisiert, dass es noch zu früh sei, um optimistischer beim Ausblick zu werden, dennoch sollte das erste Quartal ihre positive, über der Konsensschätzung liegende Sicht untermauern, schrieb Johnson./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 05:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 05:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.