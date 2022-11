Jefferies hebt Ziel für Zurich auf 470 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 450 auf 470 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Gewinnsteigerungsziel klinge zwar gut, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viel Anteil daran habe aber der generelle Branchentrend steigender Prämien, höherer Versicherungssummen und deutlich besserer Anlagerenditen. Kett sieht letztlich kaum Gründe für steigende Markterwartungen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.