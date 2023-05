Jefferies hebt Ziel für Unilever auf 5000Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4650 auf 5000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unerwartet hohe Absatzvolumina und der starke Ausblick böten den neuen Konzernchef einen guten Start, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 02:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.