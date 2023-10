Jefferies hebt Ziel für Totalenergies auf 70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte seine Bewertungen für die europäischen Ölkonzerne an die Marktwerte an und erhöhte seine Ölpreisprognose für 2023. Für das dritte Quartal rechne er für den Sektor mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 29 Prozent zum Vorquartal, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BP, Repsol und Galp hätten dabei das größte Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 16:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.