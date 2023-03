Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 230 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla nach einem Investorentag von 180 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fehlende neue Produkte des Elektroautobauers bedeuteten keine größeren Wachstumsverzögerungen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Weitere Upgrades sollten den Modellen Y und 3 ein stärkeres Wachstum ermöglichen als traditionellen Marken, auch wenn dieses Wachstum wegen der Preisdynamik volatil ausfallen und das Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen 2023 und 2024 begrenzen könnte. Der Experte hob dennoch seine diesbezüglich operativen Ergebnisprognosen an./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.