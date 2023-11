Jefferies hebt Ziel für Swiss Re auf 100 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 75 auf 100 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktien des Rückversicherers seien jüngst durch Bedenken hinsichtlich der Rückstellungen in der Unfallversicherung belastet worden, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Problem bestehe darin, dass sich die Frage stelle, ob es sich bei der kontinuierlichen Stärkung der Reserven von Swiss Re um die Korrektur eines Mangels oder um eine aktive Vorsichtsmaßnahme handelt. Aktuell könne keine der beiden Thesen widerlegt werden, sodass das Thema die Aktien in Zukunft belasten werde./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 09:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 09:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.