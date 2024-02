Jefferies hebt Ziel für Stellantis auf 26 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für gewöhnlich werde der Autokonzern mit den US-Konkurrenten verglichen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der vergleichbaren globalen Präsenz, der hohen Profitabilität und Kapitaleffizienz sowie der ausgewogenen Strategie wäre aber der japanische Rivale Toyota eine bessere Messlatte. 2024 sollten die Konsolidierung der Aktie, die den Abschlag zur westlichen Branche aufgeholt habe, der Gewinn sowie mögliche Zu- und Verkäufe im Fokus stehen. Der Investorentag am 13. Juni berge die Chance einer Neubewertung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 14:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 14:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.