Jefferies hebt Ziel für Sixt auf 145 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt nach Zahlen von 130 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem starken Zahlenwerk für 2022 sehe es so aus, als dürfte 2023 die Fortsetzung folgen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine kontinuierlich hohe Reisenachfrage stütze die gestiegenen Preise des Autovermieters./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 05:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 05:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.