Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 95 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie beim Wafer-Hersteller mit anhaltend hoher Auslastung trotz erster Schwächesignale in einigen Endmärkten. Die Bewertung der Papiere bleibe nahe historischer Tiefststände./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 05:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 05:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.