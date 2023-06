Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 168 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das abgelaufene Jahresviertel dürfte ein Quartal der Normalisierung gewesen sein, vor allem im China-Geschäft, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebita) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 und verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 12:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.