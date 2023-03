Jefferies hebt Ziel für Schneider Electric auf 145 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Finanztrends Video zu Schneider Electric



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 115 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf hohe Auftragsbestände der großen Industriekonzerne. Diese lägen um 15 bis 20 Prozent über dem üblichen Niveau. Grund seien Vorbestellungen in der zweijährigen, von unterbrochenen Lieferketten geprägten Phase. Mit einem geschätzten Gewinnwachstum von 15 Prozent 2023 bleibe Schneider Electric indes deutlich hinter Siemens und Alstom zurück./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 17:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.