Jefferies hebt Ziel für Salzgitter auf 26 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahl- und Röhrenhersteller habe ein starkes zweites Quartal abgeliefert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die Dynamik im zweiten Halbjahr abschwächen sollte, so gebe es doch mit Blick auf das Gewinnziel (Ebt) im Gesamtjahr noch Aufwärtspotenzial./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 04:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 04:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.