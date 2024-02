Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 350 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von 325 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des US-Softwarekonzenrs belege eine moderate Nachfrageverbesserung, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut dem SAP-Konkurrenten 2025 ein zehnprozentiges Umsatzwachstum zu, liegt damit nach eigenen Angaben aber unter der Konsensschätzung. Seine Margenprognose sei mit 31,5 Prozent ebenfalls ein wenig vorsichtiger./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 17:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2024 / 17:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.