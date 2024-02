Jefferies hebt Ziel für Safran auf 175 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 160 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Triebwerksbauer erhöht, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies auf den überraschend hohen freien Barmittelzufluss und sieht in dem anstehenden Kapitalmarkttag von GE Aero einen möglichen Kurstreiber./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 09:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 11:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.