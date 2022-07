Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Chipknappheit dürfte den Umsatz des Solartechnikkonzerns weiter gebremst haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte zu zusätzlichen Marktanteilsverlusten geführt haben. Zudem rechnet der Experte wegen der Unterauslastung der Produktion mit einem weiteren Betriebsverlust. Im zweiten Halbjahr dürften dem Unternehmen aber wieder mehr elektronische Bauteile geliefert werden, so dass sich die Lage für SMA Solar deutlich verbessern sollte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 14:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 14:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.