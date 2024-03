Jefferies hebt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu SAP SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der neue Finanzchef an Bord sei, habe sich die Ergebnisqualität verbessert, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammen mit den soliden Trends im Cloud-Auftragsbuch ist dies laut Brennan ein Hinweis auf die Nachhaltigkeit der künftigen Dynamik./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 10:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 10:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.