Jefferies hebt Ziel für Reckitt auf 5870 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 5620 auf 5870 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz überraschend guter Quartalszahlen und eines Ausblicks, der die Konsensschätzungen untermauere, könne der Markt sich einfach nicht für die Erholung des Konsumgüterherserstellers erwärmen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei dieser sieht er allerdings auch etliche Fragezeichen bezüglich der Wachstumsdynamik bei den Volumina, des Wegs zu Margen im mittleren 20-Prozent-Bereich und der Unternehmensführung sechs Monate nach dem Weggang des Chefs./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2023 / 19:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.